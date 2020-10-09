اليوم السابع
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الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:26 م
خالد صلاح
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الرئاسة الروسية لا تستبعد فرض إجراءات إضافية لاحتواء تفشى كورونا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:10 م
الرئاسة الروسية لا تستبعد فرض إجراءات إضافية لاحتواء تفشى كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن استمرار زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على المستوى الوطني لاحتوائه. وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "إذا استمر الوضع في التدهور بهذه الطريقة واستمر عدد المصابين في الازدياد، سيصبح ذلك موضوعا للنظر فيه من قبل مركز العمليات التابع للحكومة وعلى المستوى الإقليمي أيضا". 

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية:" أن الأمر سيتطلب اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات، ولكنني لا استطيع الآن تحديدها"، نافيا مزاعم فرض قيود على التنقل بين المناطق الروسية. وعلق على تقارير عن إقامة معابر وفرض قواعد خاصة لدخول مدن ومناطق محددة في بعض المقاطعاتالروسية، بالقول : "هذا النوع من الإجراءات لم يكون موجودا وليس موجودا الآن،ولكن بعض تدابير المراقبة على دخول المناطق في ظل تفشي الوباء ممكنة " .

 
وكانت روسيا سجلت اليوم الجمعة أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى عدد للإصابات اليومية منذ بداية تفشي الفيروس في الربيع الماضي .


كورونا

روسيا

فيروس كورونا

بوتين

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