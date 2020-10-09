اليوم السابع
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التموين تعلن صرف 35 % من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:00 م
التموين تعلن صرف 35 % من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن سلع تموينية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر أكتوبر الجارى حتى الآن بجانب أيضا استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين،

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة " تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر اكتوبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهرى على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات ايضا الاخرى 

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


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