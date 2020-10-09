البابا تواضروس يشكل لجنة لبحث نقل سور دير أبو سيفين بسيدى كرير

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم الجمعة، عددًا من أحبار أساقفة الكنيسة واثنين من الأراخنة، وذلك لتشكيل لجنة خاصة لإنهاء موضوع نقل السور الشمالى فى فرع دير الشهيد أبو سيفين للراهبات بمنطقة سيدى كرير بالساحل الشمالى.

وقالت الكنيسة القبطية، إن اللجنة التى شكلها البابا تواضروس الثانى، لإنهاء موضوع نقل السور الشمالى فى فرع دير الشهيد أبو سيفين للراهبات بمنطقة سيدى كرير بالساحل الشمالى تتكون من الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمهندس كامل ميشيل رجل أعمال، ونبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة توجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص.