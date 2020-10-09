الأمم المتحدة تكشف عن منع إجراءات كورونا 3 ملايين مهاجر من العودة لديارهم

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمم المتحدة أكدت إجراءات مكافحة فيروس كورونا تمنع ثلاثة ملايين مهاجر تقريبا من العودة إلى ديارهم.

ارتفع العدد اليوم لحالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى مستويات قياسية، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت السلطات 12126 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و272238.

وقال مسؤولون إن 201 توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 22257. وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات 11656 حالة يوم 11 مايو.