اكتشاف أجسام مضادة طويلة العمر فى دم ولعاب مرضى COVID-19

كتبت إيناس البنا

وثقت دراستان منفصلتان استمرار وجود الأجسام المضادة التي تستهدف فيروس كورونا- CoV-2 في مئات المرضى المصابين بـ COVID-19 بعد 3 أشهر على الأقل من ظهور الأعراض.

وتشير كلتا الدراستين إلى فئة الأجسام المضادة IgG باعتبارها الأجسام المضادة الأطول أمدًا التي يمكن اكتشافها في دم ولعاب المرضى خلال هذا الإطار الزمني ، مما يشير إلى أن الأجسام المضادة IgG الخاصة بـ -CoV-2 قد تكون بمثابة أهداف واعدة لاكتشاف وتقييم الاستجابات المناعية ضد الفيروس.

تشير الدراسة، إلى إمكانية اكتشاف هذه الأجسام المضادة بمستويات مماثلة في كل من الدم واللعاب إلى أنه يمكن استخدام اللعاب كسائل حيوي بديل لاختبار الأجسام المضادة.



اجسام مضادة فى دم ولعاب مرضى كورونا

في الدراسة الأولى ، قاس الفريق الطبي، استجابات الأجسام المضادة في دم 343 مريضًا مصابًا بـ COVID-19 لمدة تصل إلى 122 يومًا بعد ظهور الأعراض - وقارنوا هذه الاستجابات باستجابات 1548 فردًا تم أخذ عينات منهم قبل الوباء.

ركز الباحثون فقط على الأجسام المضادة الخاصة بمجال ارتباط مستقبلات بروتين - CoV-2. لتوفير خط أساس ، وقدر الباحثون حساسيات أنواع الأجسام المضادة IgG و IgA و IgM بنسبة 95٪ و 90٪ و 81٪ على التوالي للكشف عن الأفراد المصابين بعد 15 إلى 28 أسبوعًا من ظهور الأعراض.

من بين هذه الأجسام المضادة ، كان IgM و IgA النوعي للبروتين قصير العمر، حيث انخفض إلى ما دون مستويات الكشف عند حوالي 49 و 71 يومًا ، على التوالي ، بعد ظهور الأعراض.

في المقابل ، تلاشت استجابات IgG المستهدفة للبروتين بشكل بطيء على مدى 90 يومًا ، حيث فقدها 3 أفراد فقط خلال هذا الإطار الزمني، ولكن لم يلاحظ الباحثون أيضًا التفاعل التبادلي لأي أجسام مضادة تستهدف كورونا-CoV-2 مع فيروسات كورونا الأخرى "نزلات البرد".

ووجدت الدراسة الأخرى، أنه في حين أن الأجسام المضادة IgA و IgM التي تستهدف مجال ربط مستقبلات البروتين السنبلة تتلاشى بسرعة ، ظلت الأجسام المضادة IgG مستقرة نسبيًا لمدة تصل إلى 105 أيام بعد ظهور الأعراض في 402 مريضًا مصابًا بـ COVID-19

واكتشف الباحثون أجسامًا مضادة خاصة بالبروتين في لعاب هؤلاء المرضى، وكذلك في دمهم، وقاموا برسم استجابات الأجسام المضادة للمرضى من 3 إلى 115 يومًا بعد ظهور الأعراض، وقارنوا ملفاتهم الشخصية مع 339 ضوابط ما قبل الجائحة.

أظهر المرضى المصابون بـ COVID-19 ذروة مستويات IgG في 16 إلى 30 يومًا بعد ظهور الأعراض، وترتبط مستويات جميع الأجسام المضادة IgG و IgM و IgA الخاصة بالبروتين المرتفع في الدم بشكل إيجابي مع المستويات التي لوحظت في عينات اللعاب المتطابقة.

وخلص الباحثون، أنه بالنظر إلى إمكانية قياس الفيروس في اللعاب عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل ، فإن استخدام اللعاب كسائل حيوي لكل من قياسات الفيروسات والأجسام المضادة قد يكون له بعض القيمة التشخيصية".