افتتاح 9 مساجد جديدة فى محافظة أسيوط.. صور

أسيوط – فريق المحافظات

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، 9 مساجد جديدة، ووجه قيادات الدعوة بالمديرية التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

وأكد قيادات المديرية، أن عمارة بيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى من أهم أولوياتهم، وأنها أبلغ رد على افتراءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية.

جاء ذلك بحضور القيادات الدينية والدعوية بمحافظة أسيوط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتح اليوم الجمعة، بصحبته اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية، والشهيد أحمد منسى، وألقى وزير الأوقاف خطبة بالمسجد تحت عنوان: "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.



افتتاح 9 مساجد جديدة فى محافظة أسيوط (4)



افتتاح 9 مساجد جديدة فى محافظة أسيوط (5)



افتتاح 9 مساجد جديدة فى محافظة أسيوط (1)



افتتاح 9 مساجد جديدة فى محافظة أسيوط (2)