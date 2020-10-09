إشادة دولية بإجراءات الترشح لـ«النواب».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، البعثة المُشتركة تُصدر تقريرها الأول.. إشادة دولية بإجراءات الترشح لـ«النواب».. 7 منظمات حقوقية تؤكد انضباط القوانين المصرية المنظمة للحق فى الترشح للبرلمان وفقاً للمعايير العالمية.. وتوصى بتفعيل آلية إلكترونية للتواصل مع «الوطنية للانتخابات» بشأن الشكاوى.

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