إدارة الصيدلة بالمنوفية تناقش تعليمات الشراء الموحد والإمداد الطبي.. صور

المنوفية – محمود شاكر

عقدت إدارة الصيدلة بالمنوفية، اجتماعا موسعاً لصيادلة المستشفيات، تحت رعاية الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتور ناصر أبو حسين مدير عام إدارة الصيدلة، لمناقشة مستجدات التعليمات الواردة من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي .

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور أحمد زكريا مدير إدارة التموين الدوائي، والدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمنوفية .

وتناول الاجتماع، توضيح الإجراءات والخطوات المُتبعة لتوفير الاحتياج الدوائي للمستشفيات من خلال منظومة الشراء الموحد، كما أشاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في كلمته بالقطاع الصيدلي وكفاءة إدارة الصيدلة بالمنوفية في التعامل مع منظومة الشراء الموحد، بالمتابعة وتذليل العقبات للوصول الي تطوير الخدمات الدوائية وتوفير كافة احتياجات المرضى .

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، هي هيئة قومية ذات شخصية اعتبارية ، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة .



إدارة الصيدلة بالمنوفية تناقش تعليمات الشراء الموحد والإمداد الطبي (2)



إدارة الصيدلة بالمنوفية تناقش تعليمات الشراء الموحد والإمداد الطبي (3)



إدارة الصيدلة بالمنوفية تناقش تعليمات الشراء الموحد والإمداد الطبي (4)