اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تفرض رسوما جديدة على منتجات لفائف الألمنيوم القادمة من 18 دولة بينها مصر والهند وتركيا وألمانيا وإيطاليا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:10 م
أمريكا تفرض رسوما جديدة على منتجات لفائف الألمنيوم القادمة من 18 دولة بينها مصر والهند وتركيا وألمانيا وإيطاليا المونيوم - ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة بقيمة ملياري دولار على منتجات لفائف الألمنيوم القادمة من 18 دولة من ضمنها الهند وتركيا وألمانيا وإيطاليا ومصر، ولم تشمل القائمة روسيا أو الصين أو كندا.
 
وجاء ذلك بحسب ما قاله وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز".
 
وتضم قائمة الدول، التي ستطالها الرسوم كلا من: ألمانيا والبحرين وسلطنة عمان والبرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.
 
وأضاف وزير التجارة الأمريكي أن الرسوم ستفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، بينما ستصدر لجنة التجارة الدولية الأمريكية قرارها النهائي في فبراير 2021، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
 
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أطلقت في مارس الماضي تحقيقا في إغراق محتمل من قبل 18 دولة في سوق الألمنيوم الأمريكية. كما نظرت الوزارة فيما إذا كانت 4 دول من هذه القائمة تدعم صادراتها بشكل غير قانوني.
 
روسيا ليست مدرجة في القائمة، التي أعلنها الوزير الأمريكي، على الرغم من أن "روسال" تعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم. وفي العام 2019 شكلت حصتها 5.9% من إنتاج الألمنيوم العالمي وتتواجد الشركة في 20 دولة ويعمل بها حوالي 64 ألف شخص.

منتجات لفائف الألمنيوم

رسوم منتجات لفائف الألمنيوم

امريكا

مصر

تركيا

الهند

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة