أسرة الشهيد مصطفى أحمد مصطفى يشكرون السيسى بعد إطلاق اسمه على أحد مساجد المحمودية

الإسكندرية أسماء على بدر

تقدمت أسرة الشهيد الرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، اليوم الجمعة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الأوقاف والقوات المسلحة، لتخليدهم اسم نجلهم على أحد المساجد بمحور المحمودية.

وعقب أدائه خطبة الجمعة، التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأسرة الشهيد، الرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، حيث عبرت الأسرة عن سعادتها لتخليد اسم نجلهم الشهيد مصطفى أحمد مصطفى، بمحور المحمودية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قد افتتح، اليوم الجمعة، بصحبته اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية.

وألقى وزير الأوقاف خطبة بالمسجد تحت عنوان: "فضل الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن"، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا فى سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.