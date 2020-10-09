أحمد بطل الإرادة قهر ظلام العين وتعلم التكنولوجيا والكتابة.. فيديو

تقرير : أحمد إسماعيل

على الرغم من الظلام الدامس الذى غلف حياته منذ والدته، إلا أن الطالب أحمد عادل عرف طريقه بنور قلبه ورغم ثقل الظلمة على نفسه إلا أن روحه المشبعة بالأمل والإيمان بالله والطموح، أضاءت له السبيل لتحقيق حلمه وتحمل مشاق الرحلة الصعبة.

الشباب هم ذخيرة وقوام أى أمة، خاصة عندما يتسلحون بالعلم والتكنولوجيا، وبطل هذه القصة، شاب فى العقد الثانى من عمره، فقد البصر ولم يفقد الإيمان بالله والبصيرة، فهو صاحب طموح وهدف، ويسعى دائم إلى التسلح بالعلم والتكنولوجيا من أجل، تحقيق ذاته وحفر مكانته بين أقرانه من الأصحاء.

أحمد عادل طالب فى الفرقة الثالثة بكلية آداب إعلام جامعة حلوان، يروى تجربته لليوم السابع قائلاً، بعد الثانوية العامة التحقت بكلية الآداب قسم إعلام لحبى الشديد فى الكتابة وخاصة الصحافة، فأنا أكتب شعر وروايات.

ويستكمل حديثه قائلاً: وبسبب حبى الشديد لمجال لإعلام بدأت أشتغل على نفسى وعملت قناة على اليوتيوب فى عام 2015، وبدأت أشوف فكرة لبرنامج جديد وعملت على إعداد حلقة وبالتسجيل والمونتاج والهندسة الصوتية، كنت قد تعلمت مونتاج عن طريق برنامج شرح على اليوتيوب وأعتمد على برنامج قارئ شاشة فى شغلى على الإنترنت.

واستطرد أحمد، " حصلت على كورس إنجليزى فى جامعة القاهرة وكورس شبكات فى القوات المسلحة معهد حاسبات ومعلومات حتى أستطيع العمل فى مجال "الأتش آر"، أو"أى تى"، حيث إنى معى كورس ويندوز و كورس شبكات، والمرحلة الجاية هتعلم برمجة، وبالإضافة لكونى متمكن فى الهندسية الصوتية بحيث أشتغل على نفسى فى المجال ده، وأتمنى ربنا يوفقنى فى مجال "الآتش أر" أو "الأى تى".

وعن تفاصيل حياته يضيف أحمد أنه يعمل بائعاً فى إحدى الشركات بمنطقة جسر السويس ويقطع الطريق من منزله بالوراق كل يوم للعمل من أجل استكمال حلمه وتحقيق طموحه