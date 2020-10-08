اليوم السابع
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الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:13 م
خالد صلاح
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ننشر أرقام التواصل لموقع شئون ضباط القوات المسلحة الجديد

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:22 م
ننشر أرقام التواصل لموقع شئون ضباط القوات المسلحة الجديد القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة، بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى لضباط القوات المسلحة وأسرهم، تم إطلاق موقع إلكترونى جديد لإدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وعنوانه كالتالى: ‏(https://officersaffairs.mod.gov.eg/Default.aspx)
 
ويهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات (للضباط وأسرهم - للضباط الاحتياط) فضلاً عن الاستعلام عن الطلبات المختلفة.
 
يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة (2030)، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والتحول إلى مجتمع رقمى، وتطويعه لخدمة المواطنين .
 
ووضع الموقع عدة أرقام للتواصل وخط ساخن هو  ١٥١٦٥، بالإضافة لرقم إدارة شئون ضباط القوات المسلحة 02-22608814.

المتحدث العسكرى

شئون الظباط

القوات المسلحة

شئون الضباط

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