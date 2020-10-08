ننشر أرقام التواصل لموقع شئون ضباط القوات المسلحة الجديد

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة، بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى لضباط القوات المسلحة وأسرهم، تم إطلاق موقع إلكترونى جديد لإدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وعنوانه كالتالى: ‏( https://officersaffairs.mod.gov.eg/Default.aspx

ويهدف الموقع إلى تقديم كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات (للضباط وأسرهم - للضباط الاحتياط) فضلاً عن الاستعلام عن الطلبات المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة (2030)، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والتحول إلى مجتمع رقمى، وتطويعه لخدمة المواطنين .

ووضع الموقع عدة أرقام للتواصل وخط ساخن هو ١٥١٦٥، بالإضافة لرقم إدارة شئون ضباط القوات المسلحة 02-22608814.