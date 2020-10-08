نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض المواجهين لكورونا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت نقابة أطباء البحر الأحمر، برئاسة الدكتور أحمد عبد المالك، نقيب أطباء البحر الأحمر، حفل تكريم للأطباء بالمحافظة تحت عنوان "أبطال بلا حدود" الذين بذلوا مجهودات كبيرة في محاربة فيروس كورونا وعلاج المصابين داخل المستشفيات، وكذلك الأطباء المتعافين من فيروس كورونا، وكذلك تكريم الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة علي دور الجهاز التنفيذي لمديرية الصحة بالمحافظة في محاربة جائحة كورونا.

وقال الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الاطباء البيطريين بالبحر الأحمر، إن ما فعله الاطباء في جائحة كورونا عمل لا ينكره إلا جاحد، حيث واصل الأطباء الليل مع النهار بيقدمون خدماتهم الطبيه داخل المستشفيات لعلاج مصابي فيروس كورونا في اغلب مستشفيات المحافظة .

وأثني نقيب الأطباء في كلمته بالاحتفال علي الدور الجبار والجهد الذي لا ينكر من قبل مديرية الصحة برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمديرية من أطباء وتمريض وموظفين وعمال.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن نقابة الأطباء لم تتواني لحظة واحدة عن تقديم المساعدة والدعم، مؤكدا علي أن الدكتور أحمد عبد المالك اقترح أن النقابة من الممكن أن تقوم بتأجير فندق للاطباء المصابين في كورونا .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن الدور الذي قامت به المنظومة الصحية بشكل كامل في جائحة فيروس كورونا كان جهد جبار وكبير، حيث استقبال 77 ألف عالق من الخارج كان لكل شخص في المنظومة الصحية دور جبار وعلي راسهم اطباء الحجر الصحي والطب العلاجي.

وأهدت الدكتور أحمد عبد المالك، نقيب اطباء البحر الأحمر، درع النقابة والمصحف الشريف كهدية تذكارية للدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تقديرا لمجهوداته، وكذلك تم تكريم كلا من الدكتور عمرو عادل، مدير ادارة المستشفيات بالمحافظة، والدكتور عصام فاعود، والدكتور جمال المغربي، مدير المستشفي العام، والدكتور محمد السيسي، مائي مدير المستشفي العام، والدكتوره نسره سعد، مدير ادارة الامراض الموطنة، والدكتور أحمد سيد حراجي، أخصائي الأطفال وعضو مجلس نقابة الأطباء والدكتور محمد عبد الحفيظ مدير مستشفي حميات الغردقة.

كما تم تكريم عدد من مسئولي التمريض وكذلك الإدارين بالمديرية والمستشفيات المختلفة، في حفل كبير ساده حالة من الود بين الطاقم الطبي بالمحافظة والإدارات المختلفة.



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (15)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (1)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (2)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (3)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (4)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (5)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (6)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (7)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (8)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (9)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (10)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (11)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (12)



نقابة أطباء البحر الأحمر تكرم أبطال البالطوا الأبيض (13)