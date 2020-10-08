نائب محافظ قنا يشهد تجربة عملية لاختبار مدى استجابة الإسعاف لبلاغات الحوادث .. صور

قنا - وائل محمد

شهد الدكتور حازم عمر، تجربة عملية لاختبار مدى سرعة استجابة الإسعاف لأحد بلاغات الحوادث، وذلك بحضور الدكتور بدوى سعيد مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا.

وأوضح حازم عمر، وفق بيان اليوم الخميس، أنه تم إبلاغ مرفق الإسعاف عن وقوع حادث بجوار كمين البياضية بمدينة قنا، وخلال أقل من ١٠ دقائق وصل إلى موقع الحادث 4 سيارات إسعاف، وقام المسعفون بالتعامل مع الموقف، وأشاد نائب المحافظ بسرعة استجابة الإسعاف للبلاغ مقدما الشكر لأعضاء وحدات الإسعاف على جهودهم وتفانيهم فى خدمة المواطنين.

كما تفقد حازم عمر، مقر الإدارة الرئيسى لفرع هيئة الإسعاف بقنا، حيث تابع سير العمل به، واستمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور بدوى سعيد حول آلية استقبال البلاغات، موضحًا أنه يتم متابعة حركة جميع سيارات الإسعاف داخل المحافظة، حتى يتسنى لمتلقيىّ البلاغ توجيه أقرب سيارة إلى موقع البلاغ لضمان وصولها فى أسرع وقت ممكن.

وتابع نائب المحافظ جولته بتفقد مركز إسعاف طبى قنا الرئيسى بجوار ميدان المحطة، حيث اطلع على تجهيزات سيارات الإسعاف به ومدى كفاءة فرق المسعفين فى التعامل مع الحالات الطارئة.

ومن جانبه، ذكر الدكتور بدوى سعيد أن المحافظة تضم ٥٦ وحدة اسعاف بإجمالى ٨٨ سيارة، تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية.

وأكد نائب محافظ قنا، أن الإسعاف يُعد بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز فوجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى مؤكدا على حرص المحافظة علي توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات لإتمام أي عمل من شأنة خدمة المواطنين والعمل علي راحتهم.