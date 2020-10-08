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مفتى الجمهورية ينعى العالم والفقيه الأصولي محمد كمال إمام

الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:21 م
مفتى الجمهورية ينعى العالم والفقيه الأصولي محمد كمال إمام الراحل الدكتور محمد كمال إمام
كتب لؤى على

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نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العالمَ الجليل والفقيه الأصولي الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الذي وافته المنية مساء اليوم، عن عمر يناهز 74عامًا.

وقال المفتي في بيان له: إن الفقيد الراحل أثرى الفكر الإسلامي بالعديد من الموسوعات الفقهية والمصنفات المهمة والمعتبرة، خاصة في مقاصد الشريعة وأحكام الأسرة والإفتاء والقانون، وقد استفاد منها عدد كبير من الباحثين في الفقه الإسلامي وعلومه.

وأشار إلى أن الراحل -رحمه الله- قدَّم خدمات علمية جليلة لدار الإفتاء المصرية على مدى العقود الماضية، داعيًا الله أن يثيبه عليها جميل الثواب، وأن يجعلها ذخرًا له يوم الدين.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن ينزله منازل الأولياء والصالحين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

 

 

 


الدكتور محمد كمال إمام

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

اخبار مصر

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