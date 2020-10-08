مصر للطيران تستأنف غدا رحلاتها بين الإسكندرية ودبى بمعدل 3 رحلات أسبوعياً

كتبت رحاب نبيل

تبدأ شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، تشغيل رحلاتها الجوية بين مطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار دبي الدولى بمعدل 3 رحلات أسبوعيا مع إطلاق تخفيضات على رحلات الأسبوع الأول، وذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وأعلنت مصر للطيران عن استئناف رحلاتها المباشرة خلال الشهر الجارى، من القاهرة إلى كل من مسقط (سلطنة عمُان) بمعدل رحلتين اسبوعياً ،و عمّان (الأردن) بمعدل رحلتين اسبوعياً ، وكيجالي( رواندا) بمعدل رحلة واحدة ، وجوهانسبرج (اكبر مدن جنوب افريقيا) بمعدل رحلتين اسبوعياً ، وعنتيبى (أوغندا) بمعدل رحلة واحدة، وبذلك سيرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.