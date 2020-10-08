مشروعات المياه والصرف المنتهية فى 4 مراكز بسوهاج بتكلفة 256 مليون

سوهاج محمود مقبول

مشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات التى تساعد بشكل كبير على التنمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة اهتمت على نطاق واسع بتحديث منظومات شبكات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى من خلال بناء المحطات وتحديث الشبكات والاهتمام وصل أيضا إلى القرى بمحافظات الصعيد وذلك لضمان كوب مياه نظيف لكل مواطن.

من إنفوجراف التالى نقدم أهم 4 مشروعات منتهية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمراكز جرجا وطما وساقلته والبلينا بتكلفة 256 مليون جنيه:

-1مشروع صرف صحى قرى كويز – مقلد " جرجا" بتكلفه 29 مليون و800 جنيه يستفيد منه 2969 نسمة.

2 – محطة مياه سعد السعود الاتوازيه " جرجا" بتكلفه 22 مليون جنيه يستفيد منها 18000 نسمة.

3 – مشروع صرف صحى قرى السمطا – الحلافى – الغنيمة ونجع راجح ونجع أحمد عبدالسميع " البلينا " بتكلفة 101و500 ألف جنيه يستفيد منه 20398 نسمه.

4 – مشروع صرف صحى سلامون " طما" بتكلفة 26 مليون جنيه يستفيد منه 25000 نسمة.

5 – محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر " طما" بتكلفة 15 مليون جنيه يستفيد منها22000 نسمة.

6 – مشروع صرف الحلاقى – ام دومة بتكلفه 53 مليون و400 ألف جنيه يستفيد منه 12000 نسمة.

7 – محطة مياه الكتكاتة النقالى " ساقلته" بتكلفه 6ملايين و500 ألف جنيه يستفيد منها 6700 نسمة.

جاءت تلك الاعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بقطاع المياه والصرف الصحى طبقا لخطة موضوعة ويتم استهداف القرى والمراكز مع الاستمرار فى عملية بناء البنية التحتية وأن فى عهد الرئيس السيسى تشهد محافظات الصعيد طفرة كبيرة فى تطوير كبير فى المنظومة مياه الشرب والصرف الصحى.















