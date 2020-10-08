مستشار الرئيس للشئون الصحية: العالم يشهد موجة جديدة وحادة من كورونا

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، إنه كان يتمنى استمرار السلوك الاحترازي والطبى الذى كان يتبعه المصريون في بداية جائحة فيروس كورونا، وخاصة أنه حتى الآن مازالت هناك حالات إيجابية تحتاج إلى رعاية مركزة، بالإضافة إلى أن العالم يشهد موجة جديدة من الفيروس وهناك أعداد ضخمة".

وناشد "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، جميع المصريين اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، مشدداً أن الفيروس يعد مصيبة ووباء عالمى أصاب العالم كافة بشلل في كافة القطاعات.

وأكد "تاج الدين"، أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، حقيقة ولا يجب التشكيك فيها، وليس من مصلحة أحد أن يخفى شيئا متعلقا بفيروس يقتضى توعية المواطنين منه.