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مدير مركز بروكسل للبحوث: الدول الغربية لم تعد تثق في نظام أردوغان

الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:52 م
مدير مركز بروكسل للبحوث: الدول الغربية لم تعد تثق في نظام أردوغان اردوغان
كتب - محمد شرقاوى

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قال المستشار رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن أوروبا تختصم تركيا في ملفات عديدة، منها حربها مع سوريا، والتدخل في ليبيا، والتهديد بفتح الحدود للاجئين، وتدخلها في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدًا أن الدول الغربية لم تعد تثق في نظام أردوغان.

وأضاف رمضان أبو جزر، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن لقاء للرئيس الأرميني على قناة مصرية وتوجيه رسالة للشعب المصري مهم جدا في الوقت الحالي خاصة قبل مؤتمر جنيف، موضحًا أن اللقاء لن يأتي بجديد على المستوى السياسي.

وتابع: يجب التنويه بأن القوى الناعمة للجاليات الأرمينية أكثر تأثيرًا من الرئيس الأرميني نفسه، وهم أكثر طلابه وتطرفًا من الرئيس الأرميني، حيث أن معظم السياسيين الأرمن ليس راضيين عن أداء الرئيس الأرميني والسياسة الأرمينية الحالية تجاه محاسبة تركيا على جرائمها.

وأشار إلى أن أردوغان يخدم سياسته للهروب من أزماته الداخلية، خاصة أنه فشل في ابتزاز أوروبا واستيعاب اللاجئين، منوها بأن أردوغان هو المصدر الأول للإرهاب في العالم.


بروكسل

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