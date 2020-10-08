اليوم السابع
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مدير عام الجامع الأزهر: الحريق نتيجة ماس كهربائى .. ولا خسائر

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:47 ص
مدير عام الجامع الأزهر: الحريق نتيجة ماس كهربائى .. ولا خسائر برنامج من مصر
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال هانى عودة مدير عام الجامع الازهر، إن  الحريق عبارة عن ماس كهربائى وقع بإحدى الغرف بالطابق الثالث بالجامع وتم السيطرة علية، ولا يوجد اى خسائر لا بشرية ولا مادية جراء هذا الماس الكهربائى، جاء ذلك  خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمة الاعلامى عمرو خليل.
 
وكانت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنت  من السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر بسبب ماس كهربائي بالطابق الثانى من المسجد، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بالدور الثانى بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة اطفاء، وتم إخماده دون وقوع اصابات وتبين أن الحريق نشب في مكاتب إدارية.

 

برنامج من مصر

ماس كهربائى

الجامع الازهر

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