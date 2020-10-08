"محمد عبد المجيد" بعد حصده جائزة الدولة التشجيعية: أسعى للحصول على "التقديرية"

كتب محسن البديوى

أعرب الدكتور محمد محمود عبد المجيد، مدرس بكلية الهندسة جامعة طنطا عن سعادته الكبيرة بعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، مشيرًا إلى أنه يطمح فى حصد جائزة الدولة التقديرية، ويسعى الآن للعمل على سياسة تنظيم الموارد، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة فى أجندة 2030.

وقال في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أبحاثه تناولت تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها لمصدر متجدد من الطاقة، فهذا الأمر يهم مصر فى ظل ارتفاع نسبة المخلفات الصلبة، وعدم تدويرها بالشكل المثالى، مشيرًا إلى أن الأبحاث تضمن تحويل الكتلة الحيوية "المكون العضوى في المخلفات الصلبة" إلى طاقة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى والتركيز على القضايا التي تهم المجتمع، عبر العمل الجماعي، موجهًا الشكر للدكتور حافظ عباس عفيفى بهندسة طنطا، حيث كان داعمًا له في مسيرته، والدكتور أحمد توفيق فقد كان المشرف الرئيسى على رسالته، ودعمه كثيرًا فى أبحاثه.

وذكر أنه قدم العديد من الأبحاث في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويسعى الآن للعمل على سياسة تنظيم الموارد، عبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في أجندة 2030، حيث يدرس ذلك في اليابان لتحليل البيانات بالشكل الذي يساهم في استغلال الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في حصد جائزة الدولة التقديرية مستقبلًا.

وكان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، أعلن أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الاجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الأعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريماً من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.