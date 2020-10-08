محافظ الإسكندرية: تشغيل 12 بدالة مياه أمطار بأبو تلات بتكلفة 10 ملايين جنيه

تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، وسط أهالى منطقة أبو تلات بالعجمى، لإطلاعهم على ما تم من الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى. كما قام بإطلاق مشروع تشغيل بدالات للتخلص من تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة بعدد 12 بدالة وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ليصبح إجمالى البدالات بالمنطقة 17 بدالة، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والسيد موسى رئيس حى العجمى.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ فى كلمته؛ أعرب عن سعادته بتواجده وسط أهالى المنطقة، مؤكدا أنه هناك تنسيقا تاما مع شركة الصرف الصحى لوضع حلول عاجلة كاملة لأهلينا فى منطقة أبو تلات، لافتاً إلى أنه سيتم البدء الفورى فى تنفيذ تلك الحلول العاجلة والتى ستساهم بشكل كبير بمنع تكرار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات القادمة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع القومى الرئيسى لمد خدمة الصرف الصحى بمنطقة أبو تلات والذى بلغت تكلفته حوالى مليار و350 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه نهاية شهر يونيو 2021.

وطالب "الشريف" الأهالى بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التى يفتعلها بعض المواطنين. واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب الأهالى والتى تلخصت حول إقامة مكتب بريد ومكتب شهر عقارى، ورصف ومرور، موجها رئيس حى العجمى بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة تنفيذ تلك المشاكل.

من جهه أخرى، تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الكيلو 21 وربط الكوبرى القادم من القاهرة الصحراوى والدولى الساحلى للمتجة إلى طريق الساحل الشمالى لإنهاء أزمة الاختناق المرورى بهذه الوصلة. وذلك بحضور السيد موسى رئيس حى العجمى، وشدد المحافظ على المسئولين بتكثيف أعمال التنفيذ للإنتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن. وذلك للتسهيل على المواطنين، وحل التكدس المرورى وخاصة خلال الفترة القادمة.