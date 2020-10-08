محافظ أسوان يهنئ ممثل الصعيد بعد بقائه للموسم المقبل بالدورى الممتاز

أسوان - صلاح المسن

حقق نادى أسوان فوزا مثيرا على حرس الحدود 2-1 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، ليصل للنقطة ٣٧ ويرتقى للمركز العاشر بجدول ترتيب الدورى العام، ليضمن البقاء فى الأضواء للموسم المقبل.

وفور انتهاء المباراة انطلقت فرحة عارمة بين أرجاء عروس الجنوب، وتقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتهنئة لأبناء الجنوب بهذا الفوز الذي جاء مسك الختام، وحسم استمرار الفريق فى منافسات موسم الدورى القادم ٢٠٢١ / ٢٢٢٢، لافتاً إلى أن ذلك جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططياً وفنياً من اللاعبين والجهاز الفني وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان.

وأكد اللواء أشرف عطية في تصريحات صحفية على استمرار مساندة مسيرة نادى أسوان باعتباره ممثل الصعيد وأحد الكيانات الرياضية والشبابية والجماهيرية والاجتماعية الهامة.