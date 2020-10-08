ضبط 249 طن أسمدة و7 أطنان مبيدات مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية في ضبط "3 مصنع لإنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت "249,898 طن أسمدة – 7,980 طن مبيدات" مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة .. بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة من ضبط 17منشأة صناعية لمخالفة القائمين عليها لإشتراطات "السجل البيئى – مهمات الوقاية والسلامة – رخصة مزاولة النشاط من الجهة المختصة التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة" بنطاق محافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط 57 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات إنبعاث أدخنة كثيفة بنطاق مديريتى أمن "الجيزة – القليوبية"

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 70 قضية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 23 مخالفات للوحدات النهرية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 16 قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط 10 قضايا عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية.