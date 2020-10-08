ضبط مرتكب واقعة التنمر على شخص من ذوى الإعاقة فى قنا رغم التصالح

قنا -وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط المتهم فى واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه أحد الأشخاص يتنمر على شخص من ذوى الإعاقة، وذلك على الرغم من قيام مديرية التضامن الاجتماعى بعقد جلسة صلح بين الطرفين.

وتلقى قسم شرطة قوص بمديرية أمن قنا بلاغا من موظف ، عامل ونجله - مقيمين بدائرة المركز وقرر الأول أن لديه شقيق "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، وفى الآونة الأخيرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام نجل العامل بالتنمر على شقيقه وجذبه من ملابسه وإيقاعه أرضاً، وأن هذا كان على سبيل المزاح، نظراً لأواصل الجيرة بينهم، وأضاف بتصالحهما والتراضى فيما بينهم ولا يرغب فى اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال الطالب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.