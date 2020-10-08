اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مخزنا للمواد البترولية يحتوى على 2100 لتر لبيعها بالسوق السوداء

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:24 م
ضبط مخزنا للمواد البترولية يحتوى على 2100 لتر لبيعها بالسوق السوداء نائب محافظ القليوبية يضبط مخزن للمواد البترولية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه رئيس حى شرق شبرا الخيمة الدكتور بكر عبد المنعم، خلال تفقد أعمال تطوير الطريق الدائرى بنطاق الحى من ضبط مخزنا للمواد البترولية يحتوى على عدد من الخزانات والبراميل المملوءة بكميات كبيرة من السولار تقدر بحوالى ٢١٠٠ لتر، كما يحتوى على طلمبة رفع وخراطيم لتعبئة المواد البترولية وبيعها بالمخالفة.

 

وأكد "حماد" أنه على الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وإدارة التموين، حيث انتقل إلى موقع المخزن مأمور قسم شبرا الخيمة ثان، ومدير إدارة تموين حى شرق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المخزن ومصادرة محتوياته، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

وأوضح نائب محافظ القليوبية، أن المخزن يقع أسفل عقار سكنى مأهول بالسكان، ومطل على الطريق الدائرى بالقرب من نفق أم الفئران، وهو ما يعرض حياة قاطنى العقار لخطر اشتعال تلك المواد فى أى لحظة.

 

المخزن من الداخل

المخزن من الداخل

 

ضبط المخزن بشبرا الخيمة
ضبط المخزن بشبرا الخيمة

 

ضبط مخزن المواد البترولية
ضبط مخزن المواد البترولية

 

مخزن مواد بترولية
مخزن مواد بترولية

 


اخبار القليوبية

نائب محافظ القليوبية

شبرا الخيمة

مخزن مواد بترولية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات برفقه أعضاء البرنامج الرئاسى

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 01:01 م

نائب محافظ القليوبية يستقبل متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الأحد، 04 أكتوبر 2020 11:44 ص

نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة تلقي المخلفات على نزلة الدائري بقليوب

السبت، 03 أكتوبر 2020 06:21 م

نائب محافظ القليوبية تتفقد منظومة النظافة بالمحطة الوسيطة بشبرا.. صور

الخميس، 01 أكتوبر 2020 06:26 م

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الصرف ومياه الشرب وطلبات التصالح بقرى بنها

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 06:12 م

نائب محافظ القليوبية: المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة العسكرية بـ3 مدن

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:08 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة