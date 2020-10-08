ضبط مخزنا للمواد البترولية يحتوى على 2100 لتر لبيعها بالسوق السوداء

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه رئيس حى شرق شبرا الخيمة الدكتور بكر عبد المنعم، خلال تفقد أعمال تطوير الطريق الدائرى بنطاق الحى من ضبط مخزنا للمواد البترولية يحتوى على عدد من الخزانات والبراميل المملوءة بكميات كبيرة من السولار تقدر بحوالى ٢١٠٠ لتر، كما يحتوى على طلمبة رفع وخراطيم لتعبئة المواد البترولية وبيعها بالمخالفة.

وأكد "حماد" أنه على الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وإدارة التموين، حيث انتقل إلى موقع المخزن مأمور قسم شبرا الخيمة ثان، ومدير إدارة تموين حى شرق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المخزن ومصادرة محتوياته، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح نائب محافظ القليوبية، أن المخزن يقع أسفل عقار سكنى مأهول بالسكان، ومطل على الطريق الدائرى بالقرب من نفق أم الفئران، وهو ما يعرض حياة قاطنى العقار لخطر اشتعال تلك المواد فى أى لحظة.

المخزن من الداخل



ضبط المخزن بشبرا الخيمة



ضبط مخزن المواد البترولية