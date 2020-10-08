صور.. انطلاق فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ بشوط السرعة

شرم الشيخ - محمد حسين

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مهرجان سباق االهجن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالتزامن مع ذكرى احتفالات 6 أكتوبر المجيدة الـ47، بمشاركة أكثر من 1500 جمل من 10 محافظات مختلفة، وشارك فى حضور أول انطلاقة الأشواط عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن ورؤساء اندية الهجن بالمحافظات وملاك الهجن.

واستهلت أشواط اليوم الأول وعددها 20 شوطا، بشوط السرعة واستخدم خلاله الهجانة الراكب الآلى لقيادة كل جمل متسابق، وتشمل أشواط الفترة الصباحية 11 شوطا، والمسائية 9 أشواط من بين 34 شوطا موزعة على مدار 3 أيام تنتهى ظهر السبت المقبل.

وشهد مضمار الهجن تواجد أعداد من ملاك ومربى الهجن ومدربيها ومتابعى السباقات والذين توافدوا على مدينة شرم الشيخ طوال اليومين الماضيين من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومطروح والشرقية والسويس والوادى الجديد ومحافظات الصعيد .

وسبق وشهدت محافظة جنوب سيناء قبل شهر فعاليات أول مهرجان تنشيطى لسباقات الهجن فى ظل إجراءات الاحتراز والوقاية من كورونا نظمه الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ونظم المهرجان على ارض ميدان شرم الشيخ لسباقات الهجن أحد أشهر ميادين سباقات الهجن على مستوى الوطن العربى والذى تضافرت جهود الدولة لإنشائه وفقا لمقاييس الرياضة عالمى.

وكان سباق تجريبى لقياس الجاهزية وسير مدى الالتزام بممارسة النشاط فى ظل اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وشارك فى المهرجان اكثر من 400 هجين لملاك ابل من محافظات مصر، و تسابقت الهجن فى 29 شوطا بينها 3 اشواط احدها تراثى والأخر للتنافس على سيف الزعامة والثالث باسم ابناء المحافظات و26 شوطا متتالية كل شوط مصنف حسب نوع وفئة كل جمل مشارك.