شكوى من موقع كوبرى مشاه بترعة الزمر.. وجهاز التعمير: يبعد 4 أمتار عن العقار..صور

اشتكى سكان عقار بشارع ترعة الزمر بالجيزة من إنشاء كوبرى مشاة أمام منزلهم بأمتار معدودة، وأن إنشاء الكوبرى سييبب مشاكل لسكان 33 وحدة بالعقار نظرا لقربه من مدخل العقار، مؤكدين أنه من الممكن نقل مكان الكوبرى على بعد 30 مترا فقط من موقع العقار بمكان غير مستغل أو إنشاءه بناصية الشارع المجاور "سيدى عمار " وهو شارع عريض ويصل إلى محطة المترو.

من جانبه أكد المهندس محمود منصور، مستشار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أنه جارى إنشاء 2 كوبرى مشاة بشارع ترعة الزمر لحل مشاكل المرور بالشارع، كوبرى عند شارع خاتم المرسلين، والأخر بالقرب من شارع سيدى عمار، لافتا إلى أنه كان من المقرر إنشاء 4 كبارى مشاة ولكن مع اعتراض السكان تم اختصارهم لـ2 كوبرى.

وأضاف مستشار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لـ"اليوم السابع"، أن الكوبرى الثانى بينه وبين العقار القريب منه 4 أمتار، وسيتم إنشاء حواجز أعلى سور الكوبرى لعدم كشف وحدات العقار للمشاع أعلى الكوبرى كما سيتم إنشاءه بطريقه جمالية، مشيرا إلى أن كل السكان بالشارع يرفضون وضع كبارى المشاة بالقرب منهم.

ويتضمن مشروع محور ترعة الزمر إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها، ويكون مسار المشروع يمتد من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) مترًا.