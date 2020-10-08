سفير مصر بالخرطوم يبحث مع وزير النقل السودانى المشروعات الاستراتيجية بين البلدين

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بحث سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، مع الوزير الاتحادي المُكلف بالبنية التحتية والنقل هاشم بن عوف، اليوم الخميس، المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في 15 اغسطس الماضي.

وقال السفير حسام عيسى - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم - إنه ناقش مع الوزير هاشم بن عوف، في لقائهما اليوم، كافة الموضوعات الجاري تنفيذها بين الجانبين؛ ومنها الربط بين السكة الحديد في الدولتين، والتعاون في مجال الطيران المدني، وتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعقد اللحان المشتركة في مجال النقل، وأهمها لجنة المنافذ والمعابر.

وأوضح أنه تمت مناقشة الموضوعات الأخرى الخاصة بتطوير ميناء "وادي حلفا"، والاتفاق على دعوة خبيرين مصريين لتفقد الميناء، الذي يعد ذا أهمية كبيرة في مجال النقل النهري بين الدولتين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على اللقاء الدوري والاتصالات على كافة المستويات الوزارية وغيرها، من أجل المضي قدما في هذه "المشروعات الاستراتيجية"، بالنظر إلى ما لمجال النقل من أهمية كبرى في دعم العلاقات بين الدولتين في مجالات أخرى تعتمد عليه، مثل التجارة والسياحة والصحة والتواصل العلمي والثقافي وكافة أنواع التدفق البشري وتدفق البضائع بين الدولتين.