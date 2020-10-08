زيادة الملوثات في الهواء اليوم وحتى مساء غد الجمعة وتشتتها السبت

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فإن العوامل الجوية ‏خلال الفترة من بداية يوم الخميس 8 أكتوبر 2020، وحتى نهاية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، ‏سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء، نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية، والذى سيتسبب فى ‏تركيز الملوثات من المصادر المختلفة، نتيجة انخفاض مستوى التهوية الرأسية، والذى يتزامن مع ‏هدوء نسبى للرياح يصل أحياناً لحد السكون.‏

ومن المتوقع أن تتحسن العوامل الجوية لتساعد على تشتت الملوثات بداية من يوم السبت.‏

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد ‏من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء، وتنصح السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية ‏تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر ‏الواتس اب على رقم 01222693333 .‏

والجدير بالذكر أنه من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه ‏الفترة مما يسبب ظهور الشوائب العالقة.