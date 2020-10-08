خطة محافظة القاهرة لتطور محيط مسجدى الرفاعى والسلطان حسن

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، أعمال تطوير بمحيط مسجدى السلطان حسن، والرفاعى، بحى الخليفة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارات الإسلامية، ووضعها على خريطة السياحة، حيث تم استكمال تركيب الإنترلوك حول مسجدى السلطان حسن والرفاعى.

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير واستكمال إنارة نافورة ميدان صلاح الدين ورفع الإشغالات من محيط المسجد وشارع محمد على.

وأكدت نائب المحافظ، أن ذلك يأتى استكمالا لتنفيذ الخطة الممنهجة والموضوعة لتطوير أحياء المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى وضع لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعمارى المميز الدينى والتاريخى والأثرى، ومن ضمنها المقترح المثالى لتطوير شارع محمد على وجزء من شارع السلطان حسن وشارع الرفاعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

ويشمل التطوير رفع كفاءة الميدان وتتضمن تركيب بلاط إنترلوك وتوحيد لونه وتغيير البلدورات وأيضا رفع كفاءة الإنارة، وتعد هذه المنطقة منطقة سياحية أثرية ذات طراز فريد من نوعه.

وبدأت محافظة القاهرة فى أعمال التطوير، حيث سيربط مسار آل البيت مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات أل البيت بشارع الخليفة أيضا بآثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك منتزة الخليفة التراثى البيئي ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور الذى يعتقد أنه من نسب النبى عليه الصلاة والسلام وقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.