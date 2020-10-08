اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خطة محافظة القاهرة لتطور محيط مسجدى الرفاعى والسلطان حسن

الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:00 ص
خطة محافظة القاهرة لتطور محيط مسجدى الرفاعى والسلطان حسن مسجد الرفاعي
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، أعمال تطوير بمحيط مسجدى السلطان حسن، والرفاعى، بحى الخليفة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارات الإسلامية، ووضعها على خريطة السياحة، حيث تم استكمال تركيب الإنترلوك حول مسجدى السلطان حسن والرفاعى. 

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير واستكمال إنارة نافورة ميدان صلاح الدين ورفع الإشغالات من محيط المسجد وشارع محمد على. 

وأكدت نائب المحافظ، أن ذلك يأتى استكمالا لتنفيذ الخطة الممنهجة والموضوعة لتطوير أحياء المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى وضع لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعمارى المميز الدينى والتاريخى والأثرى، ومن ضمنها المقترح المثالى لتطوير شارع محمد على وجزء من شارع السلطان حسن وشارع الرفاعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى. 

ويشمل التطوير رفع كفاءة الميدان وتتضمن تركيب بلاط إنترلوك وتوحيد لونه وتغيير البلدورات وأيضا رفع كفاءة الإنارة، وتعد هذه المنطقة منطقة سياحية أثرية ذات طراز فريد من نوعه. 

وبدأت محافظة القاهرة فى أعمال التطوير، حيث سيربط مسار آل البيت مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات أل البيت بشارع الخليفة أيضا بآثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك منتزة الخليفة التراثى البيئي ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور الذى يعتقد أنه من نسب النبى عليه الصلاة والسلام وقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.


السلطان حسن

مسجد الرفاعي

المزارات الإسلامية

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزالة عقارات بمسار محور الحضارات وبدء تطوير شوارع بمحيط مسجد الرفاعى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:09 م

زى النهاردة.. رحيل شاه إيران ودفنه بجنازة عكسرية بمسجد الرفاعى بالقاهرة.. صور

الإثنين، 27 يوليه 2020 03:05 م

سبب إنشاء مسجد الرفاعى بالقاهرة.. وسر توقف البناء 25 سنة

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:00 ص

الأوقاف: الانتهاء من المرحلة الأولى لصيانة مسجد الرفاعى بـ 12 مليون جنيه

الإثنين، 25 مايو 2020 12:37 م

صور..فى الذكرى الـ39 لوفاة آخر ملوك فارس.. أكاليل الزهور تزيين قبر السادات وبهلوى.. فرح ديبا تخلد الشاه بزيارة مسجد الرفاعى برفقة حفيدتها..وتؤكد: ممتنة للرئيس السيسي وجيهان السادات..والنور سيغلب الظلام يوماً ما

السبت، 27 يوليه 2019 08:52 م

تطوير محيط مسجدى الرفاعى والسلطان حسن بالخليفة

الإثنين، 22 يوليه 2019 10:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة