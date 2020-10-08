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حبس عاطل استولى على 2 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:34 م
حبس عاطل استولى على 2 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليون جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من 4 أشخاص، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. 

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة بلغ إجماليها 2000000 جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات، القى القبض على المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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