توقيع الكشف الطبى على 58801 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، الكشف على 58801 مواطنًا من المصابين بالأمراض المزمنة وغير السارية منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 82.3% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن.

وأضاف محروس، في بيان صحفي له، أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، كما أن المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطن فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان.

وتابع أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

وكان قد دشنت محافظة الوادي الجديد، يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.