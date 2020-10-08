توجيه اتهامات إلى المسئول السابق عن حملة جمع التبرعات لترامب ضمن تحقيق فيدرالي

كتب أحمد عرفة

ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أنه تم توجيه اتهامات إلى إليوت برويدي المسئول السابق عن حملة جمع التبرعات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن تحقيق فيدرالي، وفقًا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بأنه بدأ في إجراء محادثات "مثمرة للغاية"، تؤيدها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بشأن حزمة التحفيز الاقتصادية.

وأوضح ترامب، في حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم في هذا الصدد، أنه أنهى المفاوضات مع الديمقراطيين بشأن حزمة التحفيز الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأنه "لا يريد اللعب، (لكن) إغاثة الأمريكيين قد تعود إلى طاولة المحادثات".

وأرجع ترامب إجراء المحادثات وتأييد بيلوسي للحزمة "لأنها جيدة جداً لبلدنا".