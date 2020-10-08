تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من الإدمان

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة البرنامج التدريبى الثالث للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات، ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه وزارة التضامن، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك بمقر صندوق مكافحة الإدمان، ضمن الخدمات المُتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان .

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن التوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان في نقاط محددة .

تنفيذ برنامج مودة " للتوعية الأسرة للمتعافين من الإدمان

عقد العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية

حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان .

التعافى من الإدمان يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسرى للمتعافى وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعى برحلة الدعم النفسى والتأهيلى لهم ولذويهم،

يستمر التمكين الاقتصادى المتمثل فى التدريب المهنى وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين .

قيمة إجمالي القروض التى تم توفيرها لأنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 3 مليون 500 ألف جنيه حتى الآن .