تشيع جثمان نقيب محامين الشرقية المتوفى متأثرًا بكورونا

الشرقية - إيمان مهنى

قامت لجنة من مديرية الصحة بالشرقية، بتوجيهات من الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بالإشراف علي دفن حسن الصادق، نقيب محامين الشرقية، ومرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس النواب الزقازيق والقنايات، المتوفى بإصابته بفيروس كورونا، طبقا لبرتوكول وزارة الصحة، وذلك فى مسقط رأسة بقرية أبو طاحون التابعة لمدينة القنايات.

وحرص المحامين وأنصار المرشح المتوفى والأهالى على المشاركة فى تشييع الجثمان وسط إجراءات إحترازية مشددة، ومن المقرر إقامة العزاء عصر الخميس، بقريته لاستقبال المعزيين.



وكان نقيب المحامين تعرضا للحالة إجهاد منذ عدة أيام وبتوقيع الفحوصات الطبية تبين إصابته بفيرس كورونا، و تدهورت حالته الصحية فجأه ونقل على إثرها للعناية المركزة للمستشفى، وتوفى متأثر بإصابته.

يذكر أن الصادق هو نقيب المحامين عن جنوب الشرقية لعدة دورات متتالية، وتقدم للترشح للإنتخابات البرلمانية 2020 عن دائرة الزقازيق والقنايات وحصل علي رمز التاج رقم 25 من بين 61 مرشحا أعلنت أسماءهم فى كشوف نهائية بالأمس الثلاثاء.