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بوتين يدعو وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات فى موسكو غدا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:49 م
بوتين يدعو وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات فى موسكو غدا بوتين
كتب أحمد عرفة

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دعا الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين بوتين وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات فى موسكو غدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، إن إقليم ناجرونى قرا باغ إقليم أرميني وليس أذربيجان، حيث إن الأرمن فى الأقليم يمثلون أغلبية على عكس ما يزعم فى أذربيجان.

وأضاف الرئيس الأرمينى أن عقب انهيار الاتحاد السوفيتى تم تقسيم الدول والأمم إذ حدث صراع بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وغيرها، وكان الإقليم مستقلا، وعقب الانهيار كان لسكان الإقليم حرية تقرير المصير.

وأكد أن أنه لا يوجد فى الإقليم أغلبية من سكان أذربيجان، التى تريد ضمه من دون أى سبب، ولا أعلم ماذا يريدون "هم يريدون تطهير عرقى للأرمن"


بوتين

روسيا

أرمينيا

أذربيجان

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