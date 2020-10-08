بايدن يجمع أكثر من 12 مليون دولار يوم مناظرة نائب الرئيس

رويترز

جمع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أكثر من 12 مليون دولار أمس الأربعاء، يوم المناظرة بين مرشحته لمنصب نائب الرئيس السناتور كامالا هاريس ونائب الرئيس مايك بنس، بحسب أحد المساعدين في الحملة الانتخابية.