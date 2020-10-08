انطلاق منافسات الفترة المسائية بمهرجان الهجن بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء - محمد حسين

انطلقت مساء اليوم منافسات مهرجان سباق شرم الشيخ للهجن لفترة المساء، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من رموز ومشايخ قبائل سيناء، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن.

وأعلنت لجنة تحكيم أشواط المهرجان، أسماء أول الأشواط وهم عبدالله زايد تياها، من شمال سيناء، وخالد أبوعياد حويطات من السويس، ومحمد أبو مسلم جراجرة من جنوب سيناء، وسليم سلام أحيوات من شمال سيناء، ومحمد سلمى حويطات من السويس، ومحمد أبوضويعن حويطات، من السويس.

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه يتم تقديم كل الدعم لنجاح المهرجان، وأن المهرجان يعد إضافة قوية لمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المهرجان بأمسيات فنية يحييها الشعراء المحليين.

وسبق وأعلنت اللجنة المحكمة لمهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن، اليوم نتائج أشواط الفترة الأولى من أول أيام السباق.

وفاز بالمركز الأول بشوطين المحافظات على مسافة 4 كيلو متر، كل من على حسن عبد الله شرارات من الوادى الجديد، وعادل عبدالحميد العزمى من قنا.

وفاز بأول الأشواط التالية كل من محمد دخل الله ترابين من التل الكبير، وعيادة الشاعر أحيوات من شمال سيناء، وصابر سليمان عيايدة من الإسماعيلية وعلى محمد سلمى من السويس وراشد مسلح حويطات من السويس وعايد أبوحرب من جنوب سيناء، وصالح معمر قرارشة من جنوب سيناء، وسالم هاشل ترابين من الإسماعيلية، وعطية حميد أحيوات من شمال سيناء، وراشد مسلم حويطات من السويس، ومحمد زايد تياها من الاسماعيلية، ومحمد أبوسلمى حويطات من السويس.

ضمت لجنة التحكيم المحكمين خضر جرابيع سلام، وعمر القرم، وسارى مسلم عليان، ومهدى سالم سليمان.

ورفع المساهمون فى تقديم جوائز لأصحاب المراكز الأولى بسباق شرم الشيخ للهجن قيمتها بتخصيص جائزة سيارة لصاحب المركز الأول فى شوطين ضمن أشواط السباقات، المقرر انطلاقتها مساء غدٍ الجمعة.

وسجلت بيانات الاتحاد المصرى للهجن مشاركة أكثر من ألف جمل فى مهرجان سباق الهجن، الذى انطلقت فعالياته بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالتزامن مع ذكرى احتفالات 6 أكتوبر المجيدة الـ47.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن المهرجان سجل الأكبر فى نسبة أعداد المشاركين من محافظات مصر.

وأضاف حمدان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على هامش انطلاقة أشواط التسابق اليوم، أنه نظرًا لزيادة أعداد المشاركين تمت زيادة عدد الأشواط لتصل لـ43.

وأشار حمدان إلى أن الفعاليات ممتدة حتى السبت المقبل، وتشهد فى اليوم الأول الخميس 20 شوطا، واليوم الثانى الجمعة 13 شوطا، وتستكمل بقية الأشواط يوم السبت، موضحا أن الفعاليات تتضمن أشواط الأثارة الخاصة بجائزة سيارة وعددها شوطين للفائز الأول وهو الشوط رقم 26 لمسافة 6 كيلو مترات، وتشارك فيه الهجن بسن مفتوح، والشوط 26 لمسافة 6 كيلو مترات مساء غد الجمعة، وشوط تراثى تجرى سباقاته باستخدام الراكب البشرى على طريقة السباقات التقليدية القديمة ويسمى شوط "الغبطان".