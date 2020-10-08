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"المصنفات" تضبط 9 الآف كتاب تعليمي دون تفويض بمطبعة بشبرا الخيمة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:31 م
"المصنفات" تضبط 9 الآف كتاب تعليمي دون تفويض بمطبعة بشبرا الخيمة كتب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث المصنفات في ضبط أكثر من 9 آلاف نسخة لكتب تعليمية بدون تفويض بإحدى المطابع بشبرا الخيمة، فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "مالك مطبعة - بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية" بطباعة كتب تعليمية خاصة بالمعاهد العليا والجامعات بدون تفويض بالطباعة أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة والإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وتم التقابل أحد العاملين ، وعثر بداخلها على تسعة آلاف ومائتان نسخة من كتب وملازم وأغلفة، وجميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 

 

 


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