المتهم بترويج المخدرات عبر فيس بوك: صفحتى تعرضت للاختراق ولا علاقة لى بالجريمة

كتب عبد الله محمود

كشف المتهم بترويج 6 آلاف كبسولة من العقاقير المؤثرة والمدرجة بجداول المخدرات، عدم صلته بالمضبوطات، خلال التحقيقات التى خضع لها أمام نيابة مدينة قسم أول نصر، موضحا ان الصفحة التي تم ترويج المخدرات عبرها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كانت ملكه، إلا أن احد الاشخاص من الهكر اخترقها ، واستخدمها فى ترويج المواد المخدرة.

بدأت القضية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة بضبط شاب يعرض أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر "فيس بوك"، وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدراج المتهم بدعوى شراء كمية من العقاقير وافق على مقابلة القوة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء، حيث تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه.

وبعد تحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.