التعليم العالى فى 6 سنوات.. 24 مستشفى جامعى جديدة ومدينة للفضاء

كتب محسن البديوى

حققت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى خلال الـ 6 سنوات الماضية إنجازات متنوعة، فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية، ويرصد "اليوم السابع" أبرزها كالتالى:

113 مستشفى جامعيًا (بزيادة 24 مستشفي منذ 2014)، فضلاً عن عدد من مراكز ومعاهد البحوث الطبية تنتشر في كافة ربوع مصر.

11 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية تتبع الوزارة و(15) معهدًا ومركزًا وهيئة تبع وزارات أخرى تقوم الوزارة بالتنسيق الوطني معها فيما يختص بالبحوث والابتكار.

إنشاء معهد بحوث الإلكترونيات الجديد.

إنشاء مدينة الفضاء المصرية.

ورصد "اليوم السابع" إنجازات التعليم العالي، فيما يتعلق بالتعاون المصرى الإفريقى، وأبرزها: -

▪ قدمت الدولة عدد 1.900 منحة لأبناء القارة الإفريقية بتكلفة حوالى 17 مليون دولار سنوياً وعلى سبيل المثال قد بلغ عدد المنح المقدمة لدول القارة الإفريقية للدراسة بقطاع العلوم الطبية خلال الأعوام (2014-2020) 1.632 منحة.

▪ يوجد بمصر 1.100 طالب إفريقى يدرسون بمنح جارٍ زيادتها إلى جانب أن المراكز البحثية تسخر كافة إمكانياتها للتواصل مع الباحثين الأفارقة لتنظيم المشروعات البحثية المشتركة خاصة فى مجالات الصحة والطاقة والزراعة والمياه.

▪ بلغ إجمالى المنح المقدمة سنويا للدول الإفريقية عدد 644 منحة للمرحلة الجامعية الأولى منها 409 مخصصة لدول حوض النيل وعدد 167 للدراسات العليا منها 131 منحة مخصصة لدول حوض النيل، وبلغت نسب التنفيذ في العام الجامعى الحالى 59% للمرحلة الجامعية، 78% لمرحلة الدراسات العليا بالإضافة إلى 40 منحة لدراسة اللغة العربية.