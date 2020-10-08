التضامن عن ذوى التوحد: نسعى للاستفادة من قدراتهم وتنمية مهارتهم على التكنولوجيا

إبراهيم سعيد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقًا على فتاة الإسكندرية إن التنمر مشكلة اجتماعية تمثل أزمة كبيرة ونسعى لحلها، مضيفًا أن التوحد لديهم قدرات كبيرة ويجب الاستفادة منهم بالدولة من أجل تنمية مهارتهم على وسائل التكنولوجيا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن لدينا 19 ألف حضانة مرخصة بالإضافة للعديد من الحضانات التي تسعى للحصول على تراخيص مع وضع العديد من الإجراءات الاحترازية الشديدة قبل السماح بعودة الحضانات.

وتابعت "القباج"، أن الوزارة قررت فتح الحضانات الفترة الأخيرة بشكل تدريجي، وسمحت بالفتح هذه الحضانات بقوة 50% بسبب أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن الحضانات الخاصة والعامة تتبع للوزارة على حد سواء، خاصة أن رعاية الطفولة من أولويات الدولة خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن الوزارة أغلقت الحضانات خلال الفترة ماضية بسبب أزمة كورونا، إن الوزارة تقوم بحملات مفاجئة على الحضانات للتأكد من تنفيذها شروط السلامة والأمان. وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانب آخر، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: أنا فخورة أن يكون لوزارة التضامن دور في الطبطبة على المواطن ولدينا برامج حماية مجتمعية وعندما تكون هناك صعوبات اقتصادية نبحث عن المواطنين الموجودين تحت خط الفقر وندعمهم للتخفيف من أعبائهم وحمايتهم من الفقر ونبحث عن أصحاب المرتبات الضعيفة ومن فقدوا أعمالهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج آخر النهار: نحاول دعم البعض بمشروعات متناهية الصغر، ولدينا برامج متعددة للحماية المجتمعية .

وأكدت أنه تم إعفاء 2.1 مليون طالب وطالبة من المصروفات الدراسية، أننا نبحث عن الفئات غير القادرة وأسر تكافل وكرامة وهي الطبقات الأفقر التي تستفيد من كل أنواع الدعم وهناك أسر رفضت من تكافل وكرامة ولكن حالتهم ليست جيدة وتم إعفاء حوالي مليون طالب من هذه الأسر وليس معنى أنه لا تنطبق عليه اشتراطات تكافل وكرامة أن يحرم من كل شيء.

وتابعت: نوزع شنط مدرسية كما نوفر سماعات لذوى الإعاقة لأنه هذه السماعات غالية وتمثل عبئًا على أسر ذوى الإعاقة والمجتمع المدني شريك معنا في الكثير من المبادرات، سنقدم عدة مزايا للمسنين في الفترة المقبلة وهناك الكثير ينتظر مجلس النواب القادم في القانون الجديد، وستكون لهم رعاية صحي ومؤسسية ورعاية في مجال التطوع والإعاقة أو استكمال العمل إذا كانت صحته تسمح بذلك؟ وسيكون هناك إعفاء نهائي لتكلفة المواصلات لمن تعدوا 70 عامًا وتتحمل هذه التكاليف وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت: سيتم توصيل المعاشات إلى منازل المسنين الذين تخطت أعمارهم الـ70 عامًا، وطلب تامر أمين من وزيرة التضامن رعاية أحد أبطال مصر والذى أشيب بإعاقة ويطلب سماعة تساعده على السمع، والتي وافقت على الفور.