التحفظ على سيارة ولودر جرفا جبل توشكى غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تحفظت إدارة إشغال الطريق بحى العامرية أول، على لودر وسيارة نقل يقومون بتجريف الجبل بمنطقة توشكى كما تم رفع الاشغالات بشارع القسم ومجمع مسعود وشارع الشرقاوى والطريق الصحراوى مدخل عبد القادر، وذلك بحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحى، واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الاشغالات والمخالفات التى تتعدى على حرم الطريق.

من جهة أخرى واستكمالا لجهود الحى لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى، ومتابعة حالة الشوارع بنطاق الحى، قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال تطهير فى مدخل زاوية عبد القادر وتكريك خط الصرف الصحى الرئيسى الخاص بمساكن توشكى مع شركة الصرف الصحى، وكذلك متابعه أعمال تكريك خط الصرف الصحى الرئيسى لمساكن توشكى عن طريق شركه الصرف الصحى وعمل محاكاه لشنايش المطر أمام منطقة الوكالة.

وفى إطار متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق حى العامرية أول للوقوف على نسبة الإنجاز لكل مشروع وتذليل العقبات التى تواجه الشركات المنفذة ، قامت إدارة الطرق والمرافق بالحى بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بعزبة التمير بمدينة العامرية ،متابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحى للمنازل بمنطقة جبران بعزبة العراوه بمدينة العامرية لعدد 14 شارع كانت غير مخدومه بشبكة الصرف الصحي، متابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل المياه للمنازل بمنطقة عادل المصرى وتفرعاته وشارع أسماء بنت أبى بكر وتفرعاته وشارع مسجد النور وتفرعاته ضمن تمويل المنحة الأوروبية.









التحفظ على السيارة المخالفة (1)



التحفظ على السيارة المخالفة (2)



التحفظ على السيارة المخالفة (3)



التحفظ على السيارة المخالفة (4)