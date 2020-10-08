البابا تواضروس يطالب خدام الأسر الجامعية بعدم تسلل الإحباط واليأس للشباب

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بمقره ببيت الكرمة بكنج مريوط، اليوم الخميس، لقاءًا عبر تطبيق زوم، مع أمناء خدمة وخدام الأسر الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، حيث حدثهم في موضوع بعنوان "تشدد وتشجع".

ونبه قداسته في كلمته على عدم السماح للإحباط واليأس بأن يتسلل إلى نفوس مخدوميهم من الشباب، وكذلك القلق والخوف من جراء ضغوطات الحياة، والتي زادها ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد فى كلمته خلال حفل تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3 ، اليوم الخميس، أن بناء مصر الجديدة مستمر، بفضل جهود الرئيس السيسى وكافة القيادات المعاونة له، مضيفا: "أن اليوم يوم فرح، ونشكر الله دائما على عطاياه، ونشكر الله على القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع القيادات من القوات المسلحة والشرطة والحكومة، الجميع يبذل جهدا كبيرا فى هذا التوقيت، لبناء حياة جديدة ومصر جديدة".

وأوضح البابا تواضروس ،أن الصورة الجديدة لبناء مصر تتجلى فى عدة مشاهد تملؤها روح المواطنة والمساواة، مشيدا بأحد تلك المشاهد التى تعبر عن مصر الجديدة وهو صدور قانون بناء الكنائس الذى ساهم فى حل العديد من المشكلات فى هذا المجال، وكذلك تمثيل 39 نائبا برلمانيا بمجلس النواب بما يعبر عن الشعب القبطى، قائلا :" هناك خطوات جيدة فى مقدمتها إنشاء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط ويفتتحها الرئيس مع المسجد بالعاصمة الإدارية" مستنكرا بعض الآراء التى تدعو الى الإحباط و لا تنظر إلى الأمور بموضوعية، محذرا من الانقياد وراء تلك الآراء التى تدعو الى الاحباط، ولا ينظرون الى الآمور الجيدة مثل تهنئة الرئيس السيسى للشعب القبطى فى كل "عيد ميلاد" بالكاتدرائية يعد تعبيرا عن الروح الجديدة التى تعيشها مصر حاليا .

وتقدم البابا تواضروس بالشكر الى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على جهودها المبذولة لإنشاء تلك الكاتدرائية الجديدة ضمن مشروع بشاير الخير 3 والتى تعبر عن التعاون الكبير بين الكنيسة والدولة، مؤكدا أن شهر أكتوبر يمثل ذكرى الـ 47 لهذا النصر العظيم، مهنئا الشعب بتلك المناسبة ومطالبا بالصلاة دائما من أجل القيادات والمسؤولين عن هذا الوطن ليحفظ الله مصر من كل سوء.