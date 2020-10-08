اليوم السابع
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الأمم المتحدة تشارك حوار اليوم السابع مع منسقة الشئون الإنسانية بلبنان عبر منصاتها

الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:19 م
الأمم المتحدة تشارك حوار اليوم السابع مع منسقة الشئون الإنسانية بلبنان عبر منصاتها الحوار

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شاركت منظمة الأمم المتحدة مكتب بيروت، الحوار الذى أجرته الزميلة إيمان حنا فى بيروت مع الدكتورة نجاة رشدى المنسقة المقيمة ومنسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة بلبنان، والذى يأتى فى إطار الظروف الإنسانية الصعبة التى يمر بها لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت والتى لاتزال تداعياته  حتى الآن.
 
صورة ضوئية من الحوار
صورة ضوئية من الحوار
ألقت الدكتورة نجاة، خلال حوارها، الضوء على آخر تطورات مجمل الواقع الإنسانى والمجتمعى فى لبنان، والدور الذى تضطلع به منظمة الامم المتحدة بالتعاون مع شركائها للإسهام فى دعم الشعب اللبنانى، مؤكدة أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع فاجعة انفجار بيروت، وحتى الآن تبذل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة كل الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية الملحة إلى الفئات الأكثر تضرراً، وهذ يأتى فى صميم اهتمام المنظمة.
 
الحوار
الحوار
 
وأكدت رشدى، أن لبنان فى حاجة إلى 354.9 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لأكثر من 300 ألف شخص، ورغم أن تعهدات الجهات المانحة مشجعة، إلا أن المساعدات حتى 30 سبتمبر تشكل تقريبا 18%من إجمالى المبلغ المطلوب (64.9 مليون دولار)، لمساعدة شعب لبنان لتجاوز المأساة. ونتوقع تلقى 80 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمم المتحدة قدمت 14.5 مليون دولار من أموالها الخاصة خلال ثلاثة أيام من اندلاع الانفجارات، لتقديم الدعم السريع للمتضررين.
 
جانب من الحوار
جانب من الحوار
 
 

لبنان

بيروت

الامم المتحدة

انفجار بيروت

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