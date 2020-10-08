اليوم السابع
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الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:01 ص
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اكتشاف "هلام سائل" فى رئة مرضى كورونا يشبه حالة "الغريق"

الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:00 ص
اكتشاف "هلام سائل" فى رئة مرضى كورونا يشبه حالة "الغريق" رئة مرضى كورونا
كتبت إيناس البنا

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اكتشف باحثون من جامعة أوميا في السويد هلاما سائلا داخل رئة مرضى كورونا، من قبل أثناء تشريح جثث بعض مرضى كوفيد -19 المتوفين، ويوصف بأنه "هلام سائل صافٍ".

وفقًا للباحثين، تشبه الرئتان رئتي المريض مثل "شخص غريق"، حيث أظهر تحليل الهلام أنه يتكون من مادة تسمى الهيالورونان ، والتي توجد عادة في النسيج الضام، ويتم إنتاج Hyaluronan أيضًا صناعياً في صناعة التجميل لتكبير الشفاه والعلاجات المضادة للتجاعيد.

رئة النرضى بسبب كورونا
رئة النرضى بسبب كورونا

 

وأوضح الباحثون في بيان وفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية: "بما أن الهيالورونان يمكن أن يربط كميات كبيرة من الماء في شبكته من الجزيئات الطويلة ، فإنه يشكل مادة تشبه الهلام".

"وهذه هي العملية التي تؤدي إلى الشغب في الحويصلات الهوائية لرئة مرضى COVID-19 مما يؤدي إلى حاجة المريض إلى رعاية جهاز التنفس الصناعي ، وفي أسوأ الحالات ، يموت من فشل الجهاز التنفسي."

في أمراض أخرى ، مثل نوبات المرارة ، يتم استخدام عقار يسمى Hymecromone لإبطاء إنتاج الهيالورونان، كما ثبت أن الكورتيزون ، وهو من الستيرويد ، يقلل من إنتاج الهيالورونان.

وقال أوربان هيلمان ، الباحث في الدراسة: "توجد بالفعل علاجات إما تبطئ إنتاج الجسم لهذا الهلام أو تكسر الهلام من خلال إنزيم.

"لقد افترض سابقًا أن النتائج الأولية الواعدة ستكون مرتبطة بالخصائص العامة المضادة للالتهابات للكورتيزون ، ولكن بالإضافة إلى تلك المعتقدات ، قد يقلل الكورتيزون أيضًا من إنتاج الهيالورونان ، مما قد يقلل من كمية الهلام في الرئتين . "

 


رئة مرضى كورونا

الرئة

أدوية المضادة للالتهابات

الكورتيزون

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