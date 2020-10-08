ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى بوليفيا إلى 137 ألفا و706 حالات، وذلك عقب تسجيل 238 حالة إصابة جديدة، وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8192 حالة، وذلك عقب تسجيل 36 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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