إنجازات الدولة فى التعليم.. 21 جامعة جديدة وزيادة الموازنة لـ40 مليار جنيه

كتب محسن البديوى

شهدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الـ6 سنوات الماضية إنجازات متنوعة في عدد من المجالات التى حققت نتائج متميزة فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى. ويرصد "اليوم السابع" إنجازات وزارة التعليم العالى على صعيد الجامعات، التى ارتفعت بمقدار 21 جامعة خاصة وحكومية وأهلية خلال الـ 6 سنوات الماضى:

- بلغ عدد الجامعات الحكومية (27) جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ 2014/2015 منها (3) جامعات أنشئت في العامين الأخيرين فقط هي جامعات (الوادي الجديد – مطروح – الأقصر).

- عدد 494 كلية ومعهدًا بالجامعات الحكومية (بزيادة 93 كلية منذ 2014/2015).

- عدد (188) برنامجًا جديدًا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية (بزيادة 70 برنامج منذ 2014/2015).

- عدد (35) جامعة خاصة وأهلية (بزيادة 17 جامعة منذ 2014 /2015) تضم عدد (168) كلية (بزيادة 32 كلية منذ 2014/2015).

- عدد (8) كليات تكنولوجية تضم 45 معهدًا فنيًا فوق متوسط.

- عدد (3) جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019/2020 وهم:

- الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

- الجامعة التكنولوجية بقويسنا

- الجامعة التكنولوجية ببني سويف

- كما جار العمل على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية فى المدن التالية (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة (طيبة)، أسيوط).

- عدد (4) جامعات أهلية جديدة تقوم بإنشائها الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة هي:

- جامعة الجلالة

- جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة فى مدن (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر)

- جامعة العلمين الدولية

- جامعة المنصورة الجديدة

- جار إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- عدد (168) معهدًا عاليًا ومتوسطًا خاصًا (بزيادة 12 معهد منذ 2014/2015).

جامعات باتفاقيات دولية

- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

وغيرها من الجامعات وفروع الجامعات الأجنبية

- أعداد الطلبة التي يتم استيعابهم سنويا فى منظومة التعليم العالي:

- نحو 3 ملايين طالب وطالبة مقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية (بزيادة حوالي 400 ألف طالب منذ 2014/2015)، تقدم لسوق العمل والإنتاج نحو 500 ألف خريج سنويًا.

- عدد 219.763 طالبًا مقيدًا بالدراسات العليا بتلك المؤسسات

- عدد 120 ألف عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة (بزيادة 16 ألف عضو منذ 2014/2015)

- عدد 1.200 مبعوث (بزيادة حوالي 600 مبعوث عن 2014) للحصول على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها: )الذكاء الاصطناعي، الهندسة النووية، إنترنت الأشياء، هندسة الطاقة، الصناعات الدوائية، البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي حيث أحتلت مصر مؤخرًا المرتبة 40 عالميًا في أبحاث النانوتكنولوجي.

-عدد 72 ألف طالب وافد مقيدين بمؤسسات التعليم العالي

زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40 مليار جنيه منذ عام 2014 (إجمالي ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي 2020/2021 حوالي 65 مليار جنيه).