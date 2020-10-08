إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق إدفو مرسى علم شمال أسوان

أسوان _ صلاح المسن - عبد الله صلاح

تعرض 3 أشخاص سودانيين لإصابات متفرفة في الجسم نتيجة انقلاب سيارة شمال شرق أسوان، حيث شهد طريق أدفو مرسي علم شمال شرق محافظة أسوان اليوم، حادث انقلاب سيارة تقل عدد من السودانيين، وهو ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، وكانت غرفة عمليات الأسعاف بأسوان قد تلقت إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة تقل عدد من الجنسيات السودانية شمال شرق أسوان.

وانتقلت القيادات الأمنية غلى موقع البلاغ وتد الدفع بعدد من سيارات الأسعاف، التى قامت بنقل 3 مصابين فى الحادث، إلى مستشفى ادفو العام لتلقى العلاج تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

من ناحية أخرى، كان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل المتوفي لمشرحة إدفو العمومية والمصابين إلى مستشفى إدفو العام، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتلقت الأجهزة المختصة بأسوان، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوي الغربي مصر أسوان، المار على محافظة أسوان في زمام مركز إدفو ناحية الكيلو 90، وإنتقل رجال المرور الى المكان وتم تسيير حركة السيارات.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي مصر أسوان.